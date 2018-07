Francesco Antonioli, ex portiere della Roma, parla al Corriere dello Sport di Olsen, nuovo estremo difensore dei giallorossi: "Sinceramente di Olsen non ho una conoscenza approfondita, a parte averlo visto come tutti ai Mondiali. Penso comunque che il club, se avrà fatto una scelta del genere, avrà fatto le proprie valutazioni. Da quello che ho visto, però, mi sembra un buon portiere, anche se poi arrivare nel campionato italiano, e in una piazza come Roma, è un’altra cosa. Olsen è in Nazionale, quindi sicuramente è un buon elemento, anche se io credo che i portieri italiani siano sempre i migliori. Ma è pur vero che un portiere straniero, lavorando con un preparatore italiano, può migliorare tanto"