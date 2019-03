Marcos Cafu, ex terzino della Roma, parla a ESPN in vista del derby della Capitale: "Quel sombrero a Nedved lo ricorda ancora tutto il mondo. Non è stato premeditato, è successo tutto molto velocemente e naturalmente, un sombrero contro il giocatore più forte della Lazio in quel momento. Non volevo certo prenderlo in giro. Nel corso degli anni siamo diventati amici. Derby? Ne ho giocati tanti, ma quello tra Roma e Lazio esprime una rivalità unica".