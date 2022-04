Brutte notizie per Alessandro Florenzi. Il terzino del Milan, in prestito dalla Roma, uscito ieri nella partita contro il Bologna dei rossoneri per un problema al ginocchio sinistro, ha riscontrato una lesione del menisco interno che lo costringerà domani a un intervento d'urgenza in artroscopia. La stagione per il classe '91 è finita, ma adesso ad essere a rischio è soprattutto il riscatto da parte dei rossoneri. Il prezzo è già stato fissato intorno ai 4,5 milioni di euro, cifra che il Milan avrebbe già provato ad abbassare chiedendo uno sconto, richiesta prontamente rispedita al mittente dalla società giallorossa. Dopo quest'infortunio, il terzo grave al ginocchio dopo quelli accusati proprio quando era di casa a Trigoria nella stagione 16/17 e nella stagione 17/18, potrebbero aver fatto cambiare idea dalle parti di Milanello, e in estate dunque la Roma potrebbe riaccogliere il terzino destro della Nazionale.