Obiettivo regista. La Roma ha bisogno di un centrocampista centrale, un regista da affiancare al duo composto da Veretout e Cristante. Resiste la candidatura di Boubakar Kamara del Marsiglia, classe ’99 in scadenza di contratto a giugno. Come lui Grillitsch, mediano dell’Hoffenheim che avrebbe dalla sua un contratto in scadenza. Ma nelle ultime ore si è fatta strada una nuova pista, che porta a Tanguy Ndombele.





NUOVA IDEA - Centrocampista del Tottenham, che nel 2019 lo ha acquistato dal Lione per 60 milioni di euro, il francese è oramai ai margini del gruppo squadra degli Spurs. Antonio Conte non lo considera, al momento in questa stagione ha giocato solo 9 partite. Ma Mourinho lo conosce e ci pensa, seriamente. La valutazione del giocatore è ancora alta, sui 30 milioni. Ecco perché Tiago Pinto riflette su formule diverse. Possibile che la Roma lo chieda in prestito all Tottenham, magari con un diritto di riscatto già fissato. Kamara resta in prima fila, anche per il rapporto privilegiato tra Roma e Marsiglia, ma attenzione a Ndombele. Può essere la carta che spariglia il mazzo.