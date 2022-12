Frattesi si è promesso alla Roma, tra gennaio o giugno l’operazione andrà in porto. Il Sassuolo non vorrebbe privarsi del giocatore a gennaio, ma sa che non può trattenerlo per la prossima stagione. E comunque potrebbe trattare Frattesi anche a gennaio di fronte a una proposta allettante: sembra che subito dopo Natale potrebbe essere fissato un incontro tra le parti. Il Sassuolo valuta Frattesi 30-35 milioni. Troppi, secondo la Roma, che vanta il 30 per centro sulla futura rivendita, che vale 9 milioni di sconto. I 26 milioni che mancano potrebbe essere colmati da Bove e Volpato, due giovani che al Sassuolo piacciono moltissimo e che erano stati richiesti anche la scorsa estate.



VOLPATO - Carnevali li vuole a titolo definitivo, la Roma su Volpato ha qualche perplessità, ma si può trattare. È chiaro che i due giovani cresciuti nel vivaio giallorosso non bastano per colmare i 26 milioni che chiede il Sassuolo. La Roma deve aggiungere cash che al momento non ha e che potrebbe ricavare in caso di qualche cessione. Shomurodov è sul mercato, ma non sono arrivate finora offerte interessanti. Lo riporta il Corriere dello Sport.