Stagione complicata per Tammy Abraham, che dopo le 18 reti dello scorso campionato, quest'anno è fermo a 8 reti in serie A. Come riporta La Gazzetta dello Sport, nei giorni scorsi l'Everton ha presentato un'offerta da 31 milioni di euro per l'attaccante inglese, prontamente rispedita al mittente. Per i giallorossi - si legge - l'offerta per l'ex Chelsea, pagato 40 milioni più bonus, non è congrua.