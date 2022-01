La Juventus, dopo i botti degli ultimi giorni, sembra aver deciso di rinunciare a Nahitan Nandez. Per l’uruguaiano del Cagliari, quindi, si riapre un piccolo spiraglio in ottica Roma anche se il tempo è poco e c’è ancora il nodo Diawara da sciogliere. La richiesta dei sardi è sempre la stessa: formula del prestito oneroso (2 milioni) e un riscatto tra i 10 e i 14 milioni in base a presenze e bonus.



PRIMA DIAWARA - La Roma vorrebbe inserire nell’affare lo stesso Diawara che però aspetterà fino all’ultimo il Valencia. Un’alternativa può essere Darboe che la Roma però non vorrebbe perdere a titolo definitivo. Lancette che corrono e poche speranze per Mourinho di avere un jolly che rinforzerebbe soprattutto il reparto di centrocampo. Quello più in difficoltà nonostante l’arrivo di Sergio Oliveira. Roma e Cagliari intensificheranno le telefonata in queste ore ma c’è consapevolezza che senza la partenza di uno dei due giocatori africani a centrocampo l’affare sarà difficile.