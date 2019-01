L’obiettivo della Vecchia Signora è quello di ringiovanirsi, e allora occhi puntati sui gioielli della Roma. Come riportato da Tuttosport, il direttore sportivo della Juventus Paratici starebbe seguendo con attenzione Lorenzo e Luca Pellegrini. Il centrocampista, obiettivo già nella passata sessione di mercato, ha una clausola rescissoria e a giugno può essere preso in considerazione, più complicato – riporta il quotidiano torinese – arrivare al terzino che ha da poco rinnovato il contratto e è tenuto in grande considerazione dalla dirigenza giallorossa.