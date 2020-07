Dopo Luca Pellegrini è il turno di Riccardo Calafiori. La Roma perde un altro gioiello della Primavera che andrà a impreziosire la rosa della Juventus. Dopo l'acquisto del terzino ora in prestito al Cagliari, infatti, è stato il turno di uno dei migliori elementi della formazione di Alberto De Rossi. Calafiori ha il contratto in scadenza nel 2021 e già nelle scorse settimane tanti importanti club europei, come Psg e Manchester United, avevano messo gli occhi su di lui. In molti lo reputavano il futuro erede di Kolarov sulla fascia sinistra, invece, con tutta probabilità presto lo vedremo vestito di bianconero.