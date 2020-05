Non ha bisogno di troppe interpretazioni il pensiero di Paulo Fonseca riguardo a Smalling. Il centrale inglese è la sua priorità anche in vista del prossimo anno, ma la grande stagione del difensore da una parte e le richieste sempre del Manchester United per il riscatto dall’altra, hanno complicato notevolmente le cose per una permanenza del giocatore nella Capitale, scrive Il Corriere della Sera.

La trattativa ormai è una montagna troppo alta per il d.s. Gianluca Petrachi, che dovrà fare i conti con un bilancio in rosso. Per questo i 20 milioni che lo United valuta oggi Smalling sono considerati troppi, e per lo stesso motivo negli ultimi giorni il calciatore è stato accostato (proposto?) a Juventus e Inter, che hanno maggiore disponibilità e devono sistemare il reparto.