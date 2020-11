Lorenzo Pellegrini finalmente rivede le stelle. E non quelle cadenti del giorno del suo onomastico ma quella luminosa che lo porterà fino al prossimo Europeo. Il vicecapitano romanista, infatti, grazie al nuovo ruolo leggermente arretrato sta ritrovando nuova linfa dopo mesi complicati. Nelle ultime tre uscite è stato tra i migliori in campo tanto da risultare uno dei centrocampisti migliori del mese di ottobre per media voto (7,7), secondo il portale di statistiche “WhoScored”. Pellegrini, in coppia con Veretout, sta affinando quelle qualità innate di ricamo del gioco ma sta crescendo anche in fase di recupero palla.



RINNOVO - Dalle critiche di inizio stagione si sta passando agli applausi. Tuttavia sulla “testa” di Pellegrini pende ancora una pericolosa clausola da 30 milioni pagabile in due annualità. Nessun timore, però, perché il centrocampista non intende andar via dalla sua Roma e lo ha ribadito sia alla vecchia che alla nuova proprietà. Anzi Lorenzo è pronto da mesi a un rinnovo slittato tra passaggio societario e crisi Covid. Stavolta a mancare è la figura del direttore sportivo, ma una volta ufficializzato il nuovo ruolo (entro dicembre) arriverà il sospirato allungamento contrattuale probabilmente anche con l’eliminazione della clausola rescissoria che ha fatto gola in questi anni a Inter, Juve e Manchester United. L’attuale scadenza è fissata al 2022 e lo stipendio recita 2 milioni più bonus a stagione. Vista il periodo di grossa crisi anche nel calcio non ci sarà un grosso adeguamento, ma la cifra dovrebbe salire a 2,5 milioni più bonus fino al 2025.