"Io non sono stupido, sono andato alla partita con un microfono ed ho registrato tutto. Dal momento in cui sono entrato e nel momento in cui sono rientrato nello spogliatoio. Mi sono protetto". Il tecnico della Roma José Mourinho ha raccontato questa curiosità nel corso della conferenza stampa dopo il pari di Monza dopo aver criticato l'arbitraggio di Chiffi.