In seguito all'ufficialità di Lina Souloukou come nuovo CEO e General Manger della Roma, Rosella Sensi ha espresso il proprio parere su Instagram, elogiando la scelta dei Friedkin: "La scelta di Lina Souloukou come nuovo Ceo e General Manager della Roma mi sorprende. In positivo. Si tratta di un dirigente importante, coraggioso, competente. Che ha combattuto i pregiudizi sulle donne contro i quali mi sono dovuta scontrare anche io. La conosco ho apprezzato molto il suo lavoro all’Eca e la sua dedizione. Mi ha colpito una sua frase: 'Ogni donna che ha successo in questo settore ha lavorato 10 volte di più di qualsiasi suo coetaneo maschio'. Non poteva esprimersi in maniera migliore. Complimenti a lei e ai Friedkin che l’hanno scelta per questo incarico così delicato. In bocca al Lupo e forza Roma sempre!".