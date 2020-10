Vista la positività al Covid-19 di Riccardo Calafiori, la Roma rimarrà in isolamento fiduciario nei prossimi giorni. Fonseca e i suoi giocatori saranno in ritiro a Trigoria, all’interno del centro tecnico Fulvio Bernardini, dove prepareranno i prossimi incontri. Mercoledì poi ci sarà la partenza per Berna, in Svizzera, dove giovedì ci sarà l’esordio in Europa League contro lo Young Boys.