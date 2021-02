C’è il desiderio di tornare alla normalità e la voglia di agganciare quel quarto posto che vorrebbe dire tornare in Champions. La Roma (intesa come squadra) sa che uno come Edin Dzeko potrebbe essere anche decisivo. Ed è per questo che avrebbe piacere che la fascia possa tornare il prima possibile proprio sul braccio del centravanti bosniaco, perché sa che questo passo responsabilizzerebbe ulteriormente Edin e gli darebbe nuove motivazioni per affrontare al massimo questa seconda parte di stagione. Molti compagni, su tutti Pellegrini, si sono attivati in questo senso. Intanto, però, c’è da capire se Dzeko tornerà ad essere titolare o meno. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.