Finora la Roma ha incassato dalla Conference 12 milioni di euro (esattamente 11,9, come da semestrale). Vincere la coppa vorrebbe dire portare a casa almeno altri 13 milioni di euro, esattamente quelli che servono per il riscatto di Sergio Oliveira. I bonus sarebbero infatti 8 milioni, a cui aggiungere tre incassi all'Olimpico (quello di domani, quello dei quarti e quello della semifinale) e la quota biglietti della finale di Tirana: in tutto almeno altri 5 milioni di euro, per un totale che fa esattamente 13 milioni. La cifra che servirà a Pinto, in estate, per confermare il centrocampista portoghese.