Roma-Lazio, De Rossi recupera tre big per il derby

56 minuti fa



Daniele De Rossi non farà calcoli e sta per riabbracciare tre elementi dal primo minuto che sono mancati tanto a Lecce. In primis Paulo Dybala che il tecnico non ha voluto "rischiare" visto che non aveva ancora recuperato completamente e visto soprattutto il derby alle porte. L'argentino si allenerà in gruppo tutta la settimana dopo i 10 minuti giocati ieri ed è pronto a guidare l'attacco della Roma contro la Lazio provando pure a cercare il primo gol nella stracittadina. Poco dietro di lui ci sarà Lorenzo Pellegrini che ha smaltito la squalifica e arriverà riposato alla partita più importante per un tifoso romanista. Buone notizie anche dal resto dell'infermeria: Leonardo Spinazzola, infatti, dovrebbe tornare ad allenarsi oggi in gruppo e quindi essere a disposizione sabato. Ci sarà anche Tammy Abraham, in panchina ovviamente. Il ciclo di recupero sembra agli sgoccioli e anche questa settimana l'inglese si allenerà con la squadra. Sulla via del recupero pure Kristensen dopo la lesione rimediata un mese fa col Monza. Insomma si svuota l'infermeria per una Roma che dovrebbe fare a meno solo di Azmoun e dello squalificato Ndicka.