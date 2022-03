Il derby della Capitale si colora d'Azzurro. Sono ben 8 calciatori di Lazio e Roma che dopo la partita di questa sera raggiungeranno il ritiro di Coverciano. Il ct Roberto Mancini ne ha chiamati quattro per ciascuna sponda del Tevere: Immobile, Acerbi, Zaccagni e Luiz Felipe, tra i biancocelesti, Zaniolo, Pellegrini, Mancini e Cristante, tra i giallorossi. Non era mai successo prima, scrive oggi il Corriere dello Sport, che così tanti calciatori delle due squadre capitoline venissero convocati nella selezione italiana. Tra quattro giorni la semifinale dei play-off per Qatar 2022, contro la Macedonia, a Palermo.