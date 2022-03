Praticamente è già tutto esaurito lo stadio Olimpico per il derby di domenica pomeriggio, scrive La Gazzetta dello Sport. Sono rimasti a disposizione giusto un migliaio di tagliandi tra quelli a disposizione dei tifosi della Lazio (14.500 quelli riservati alla tifoseria biancoceleste) mentre per i romanisti sono terminati tutti i biglietti "normali". La Roma lo ha annunciato e ha fatto sapere che restano pochi posti solo per la Vip Experience in Monte Mario (245 euro il costo del tagliando, che oltre all’accesso al match permette anche di accedere al servizio ospitalità). Domenica all’Olimpico ci saranno circa un migliaio di poliziotti e 800 steward a presidiare l’ordine pubblico, con i cancelli che saranno aperti dalle ore 15.30.