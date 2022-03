Mille agenti per il derby della Capitale. Questo il numero delle forze dell'ordine, come riportato da Repubblica, che saranno impiegate oggi all'Olimpico e dintorni per evitare ogni possibile contatto tra le tifoserie di Roma e Lazio. Soliti punti di raduno a Ponte Milvio per i biancocelesti e a piazza Mancini per i giallorossi, e controlli capillari su striscioni e bandiere. Le autorità temono - soprattutto da parte delle frange più facinorose del tifo - che possano entrare sugli spalti messaggi pro-Russia.



Delegazioni delle due tifoserie organizzate stanno già predisponendo il materiale per le scenografie. Dalle 15:00 cancelli aperti. Fischio d'inizio alle 18:00.