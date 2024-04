Roma-Lazio, UFFICIALE: solo 5mila euro di multa a Mancini. Ha sventolato una bandiera offensiva a fine gara

Dopo la richiesta espressa alla procura Figc a inizio mattinata di ricevere gli atti del post-partita della sfidae in particolare in merito all'atteggiamento di, che aveva sventolato una banidera sfottò della Lazio davanti alla curva dei tifosi romanisti,Il Giudice Sportivo, ricevuta dalla Procura federale la documentazione richiesta da questo Giudice con C.U. n. 206 pubblicato in data odierna, comprensivamente degli atti dell'indagine aperta d'ufficio sugli eventi del post-gara e in particolare relativi al comportamento del calciatore Gianluca Mancini (Soc. Roma);per avere sventolato un vessillo offensivo nei confronti della tifoseria della squadra avversaria durante i festeggiamenti post-gara sotto la propria curva.

Quello di Mancini è un caso che si aggiunge ad altri che restano aperti dato che già in mattinata il giudice sportivo aveva rimandato alla Procura Figc la decisione di prendere provvedimenti nei confronti delle tifoserie di Roma e Lazio pernei confronti delle rispettive tifoserie e dei calciatori Romelue Matteo