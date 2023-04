ROMA-MILAN 1-1Dopo la papera di Bergamo Rui torna a guidare una difesa che nel primo tempo non concede nemmeno un tiro in porta a Leao e compagni. Nella ripresa prende i primi applausi per una uscita alta scacciapensieri. Sul gol forse si poteva qualcosa in più.Si pizzica subito con mezzo attacco rossonero e perde compagni al ritmo della guerra in Vietnam. Lui resta con l’elmetto in testa a combattere contro tutti.: Al 10’ si ritrova a terra dopo uno scontro col francese ed è costretto a uscire. E’ una maledizione. (15’pt: non è facile entrare in partite così. Lui lo fa rispettando gli ordini e andando pure a trovare bei corridoi davanti. Dal 89’ Camara sv: ha la palla della vita, la spara fuori)Torna titolare all’Olimpico dopo lo choc da derby. Quello che non può lo spazza via, e quando Diaz prova a fare i numeri usa le maniere forti. Tanti però gli errori in impostazione. Troppi. E nel finale tornano troppi timori.: Preferito a Zalewski per arginare il fiume Leao. Il turco va a prendere il milanista appena esce di casa, ma spesso alle spalle sbuca Hernadez che è un altro duro da tenere. Il bello se lo lascia alla fine: prima ci prova con Camara, poi ci riesce con Abraham.: Non si alza da tavola se non ha finito il piatto. Che oggi è piccante vista la verve di Tonali e Bennacer. Becca un giallo per aver mostrato i muscoli ma va a creare lo spazio come se fosse in un videogioco.: Parte a palla indietro come a rugby, poi rivede il passato visto che è costretto a giocare al centro della difesa. Lo fa cercando di utilizzare tutti gli strumenti nella cassetta degli attrezzi, compreso il martello.: Ha il suo bel da fare con Calabria in un duello dal profumo d’azzurro. Leo resta guardingo ma quando sgasa sono dolori.. Sul più bello si perde Saelemaekers.Contro il Milan ha anche compiti difensivi ma trova il modo di andare al tiro (sbilenco) dopo sette minuti e di ripetersi sul finale del primo tempo quando solo Abraham si mette tra lui e il poker. Ripresa con tanti recuperi preziosi.: Ancora una chance per dimostrare di meritare la fiducia di questo stadio. Diciamocelo. Lui sembra mettercela davvero tutta per dar ragione a chi lo critica. Prima leva un gol a Pellegrini. Ha la possibilità di rifarsi, e in volata farebbe anche paura. Non quello che può valere una Champions. Un gol da vero bomber, che fa esplodere l’Olimpico. Ma non basta per i tre punti. (96’ Solbakken sv): In coppia con Abraham può alleggerire il solito carico di botte e sudore. Bella sponda al 7’ che Pellegrini non sfrutta poi fa ammonire Tomori. Sicuramente va meglio del compagno di reparto. Però è un attaccante, e quello che deve fare sarebbe soprattutto segnare. Gli arriva una palla quasi perfetta a fine primo tempo ma la cicca. Esce per un dolore addominale. (1’st El Shaarawy 5,5: può subito alzare la cresta da ex ma il ginocchio non lo aiuta nello stop. Poi soffre contro gli armadi rossoneri): Sorprende tutti con la doppia punta pesante, ma arriva subito l’imprevisto che scombina i piani. Lo risolve subito e la Roma interpreta bene il primo tempo. Andrebbe pure in vantaggio se non fosse che i migliori difensori li ha in attacco. Nella ripresa il Milan sembra più spaventato e la Roma sente l’odore del sangue. Arriva il gol, ma dopo c’è una inspiegabile dormita.