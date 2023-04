Atalanta-Roma 3-1



Rui Patricio 4: ce la mettono tutta i nerazzurri per non inquadrare la rete, ma sul gol di Pasalic si fa trovare impreparato. L'assist a Koopmeiners per il 3-1 è da bonus al fantacalcio.



Mancini 6,5: subito protagonista dei duelli corpo a corpo tra Koopmeiners e Zapata. Serve cross preziosi ad Abraham, convive con fischi assordanti, e non è facile.



(Dal 19’ s.t. Dybala 6: non riesce ad accendersi).



Ibanez 5,5: gara di grande intensità, entra duro su Maehle e Zapata, non si risparmia mai ma commette qualche sbavatura.



Llorente 5: lesto ad anticipare Zapata e strappargli palla per innescare il contropiede, non riesce a negargli l’assist. Nella ripresa regala al colombiano una punizione insidiosa



Celik 5,5: fa subito i conti con la velocità di Zappacosta, cerca di fargli perdere fiato e tenerlo impegnato



Bove 5: de Roon è un osso duro, da lì non si passa, belli i suggerimenti per Abraham. Bocciato.



(Dal 19’ s.t. Matic 5,5: approccio troppo leggero)



Cristante 6: disinnesca qualche pallone velenoso, conosce bene gli ex compagni



Zalewski 6: guadagna spazio, e anche qualche angolo, ma spesso serve il vuoto. Intraprendente, sterza e rientra.



(Dal 19’ s.t. Spinazzola 5,5: non è il solito, la stanchezza pesa)



Pellegrini 6,5: prende male le misure e va oltre la linea di fondo, poi prende anche una bella botta ma si rialza sempre, non beffa Sportiello all’occasione. A 7’ dalla fine la riapre con astuzia e cattiveria, poi prende anche il palo.



Solbakken 5: non convince la sua prova, in campo a sorpresa dal 1’, prende pure giallo.



(Dal 19’ s.t. El Shaarawy 5: rimandato).



Abraham 5,5: manca troppo spesso l’appuntamento col secondo palo, al 32’ non aggancia la palla di mancini e spera nel rigore, invano. Troppo egoista, preferisce i tiri da fuori ai compagni in area. Non prende la mira di testa.



(Dal 36’ s.t. Belotti 6,5: crea due palle gol, forse doveva entrare prima).



All. Mourinho 5,5: fa a meno di troppi titolari, rischia e si fa sorprendere da Pasalic, i cambi in massa non fruttano).