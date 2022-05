Fiorentina-Roma: 2-0



R.Patricio 6,5: Non può niente sui gol della Fiorentina, anzi risulta essere l’unico che, con le sue parate, tiene a galla la Roma. Serata positiva per il portoghese.



Ibanez 4,5: Errore di posizione sul raddoppio, non esce su bonaventura che tira senza pressioni. Il brasiliano è tra i peggiori della retroguardia di Mourinho.



Smalling 6: serata impegnativa per l’inglese che però risulta il più sicuro. Dopo un primo tempo in sofferenza cresce, troppo tardi, nella ripresa.



Mancini 5: Serata difficile per uno dei tanti ex della giornata, soprattutto per lo stato di forma del suo diretto interessato: Nico Gonzalez lo ridicolizza per larghi tratti della partita. Serata difficile.



Zalewski 5: Il giovane laterale soffre molto le sfuriate di Ikonè e Nico Gonzalez, due clienti tutt’altro che semplici da affrontare soprattutto quando sono in serata come oggi.



(dal 21’ s.t. El Shaarawy sv)



Cristante 5: Regala un assist perfetto a Pellegrini nel primo tempo poi cala clamorosamente: è tra i più martoriati dalla serata di coppa contro il Leicester e lo dimostra in campo.



S.Oliveira 5: Poteva essere in maglia viola, ma il calcio è strano e quest’oggi il portoghese sembra sentire l’ambiente del Franchi. In affanno nel primo tempo, Mourinho lo lascia negli spogliatoi all’intervallo.



(dal 1’ s.t. Zaniolo 5: Mourinho lo manda in campo per dare una scossa alla sua squadra ma il primo squillo, un tiro cross, arriva a soli 8 minuti dal termine. Ci si aspettava di piu da lui.



Karsdorp 5: In attacco non punge mai, in fase difensiva commette l’errore che consegna l’inerzia della sfida alla Fiorentina: il fallo da rigore su Gonzalez dopo pochi minuti, che lascia molti senza parole, è l’episodio che decide la partita.



(dal 44’ s.t. Spinazzola sv)



Veretout 5: L’ex più atteso della sfida ha il compito di marcare Amrabat: ben presto si capisce l’andamento della sua partita e dopo pocola Roma lascia il pallino del gioco ai viola. Brutta serata per il francese che è tra i piu spenti.



Pellegrini 5,5: Il capitano giallorosso non è il solito, la stanchezza si fa sentire anche per lui. Pericoloso solo una volta, quando su posizione prova ad impensierire Terracciano. Per il resto calma piatta.



(dal 30’ s.t Perez sv)



Abraham 5: ha una buona occasione a inizio ripresa, quando Zalewski pennella sulla sua testa un cross perfetto ma la conclusione dell’inglese termina di poco fuori. In affanno per il resto del match.



(dal 44’ s.t. Shomurodov sv)



All. Mourinho 5: Conoscendo lo stato di forma dei suoi ragazzi aveva preparato una gara inizialente attendista, errore piu grande non poteva farlo: nel primo tempo in campo c’è solo una squadra, la Fiorentina. Le attenuanti sono molte, ma adesso serve rialzare la testa per non rischiare di restare fuori dalle prime 7.