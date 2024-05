Roma, le pagelle di CM: Dybala trotterella, Aouar non sbaglia sotto porta

Svilar 5,5: chiude una stagione super con una prestazione non all’altezza.Celik 6: gioca semplice sbagliando poco.Mancini 5,5: in ritardo su Niang sul tiro decisivo del senegaleseNdicka 5: perde il contatto visivo con Cancellieri, che gli sbuca alle spalle per il vantaggio azzurro. Poco attento anche in molte altre circostanze.Angelino 6: buca il lancio nell’azione che porta in vantaggio l’Empoli, ma è suo l’assist che rimette le cose a posto per la Roma.Bove 6: gioca con la consueta determinazione e attenzioneCristante 5,5: discreto in fase di interdizione, meno efficace del solito con la palla tra i piedi.

Aouar 6,5: si fa trovare pronto all’appuntamento con il gol.(Dal 25’ st Pellegrini 5,5: non aggiunge la qualità che ci si aspetta da un giocatore come lui).Dybala 5,5: trotterella senza mai dare l’impressione di voler accelerare veramente…(43’ st Joao Costa sv).Zalewski 5,5: gioca molti palloni, ma è spesso frettoloso.(Dal 34’ st El Shaarawy).Abraham 5,5: poco coinvolto, non risulta mai pericoloso.(Dal 25’ st Azmoun 5,5: non riceve palloni giocabili in area di rigore).All.: De Rossi 5,5: la sua Roma è un po’ scarica e fa poco per vincere e ancora meno per non perdere. La sua resta una stagione di grande valore che può rilanciare la Roma verso un futuro roseo.