Verona-Roma 1-3



Rui Patricio 6: qualche incertezza soprattutto nel primo tempo, poi poco preso in causa.



Mancini 6: chiusure non sempre perfette, soprattutto in ripiegamento veloce.

(dal 21' s.t. Matic 7: grande prestazione fisica e tecnica.)



Smalling 7: praticamente sempre presente negli intercetti alti. Non ha paura di entrare in anticipo e spesso a ragione.



Ibanez 6,5: alti e bassi in una gara comunque positiva. Meglio forse in fase di ripiegamento. Davanti serviva più precisione.



Karsdorp 6: primo tempo poco attivo, nel secondo si riprende.



Cristante 6: fa spesso a sportellate con qualsiasi giocatore avversario. Serviva più precisione soprattutto nell'ultimo passaggio.

(dal 1' s.t. El. Shaarawy 6,5: parte piano, poi entra nel vivo e si rende molto pericoloso con le sue )



Camara 7,5: giocatore imprescindibile. Avanti e indietro a seguire l'azione e segna un gol importantissimo.

(dal 37' s.t. Shomurodov 5,5: non entra bene in partita. Spesso in ritardo nell'azione, non accompagna come dovrebbe.)



Zalewski 5,5: parte bene, in modo propositivo. Poi si incarta e non riesce a trovare l'uno contro uno vincente.

(dal 12' s.t. Belotti 5: non riesce a dare quell'apporto all'azione offensiva. Si rende pericoloso solo su un'azione. )



Pellegrini 6: meglio nel secondo tempo, ma poteva fare sicuramente meglio.



Zaniolo 7: ne prende da chiunque. Lotta e segna un gol importantissimo. Esce per infortunio.

(dal 12' s.t. Volpato 7: ragazzo dalle grandi doti tecniche. Segna il secondo gol in modo magistrale.)



Abraham 5: notte da dimenticare. Colpisce due pali, uno dei quali clamoroso. Per il resto troppo sprecone.



All. Mourinho 6,5: Roma che parte con il freno a mano. Nel secondo tempo mette il turbo e porta a casa la gara.