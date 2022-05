Roma-Leicester è la semifinale di ritorno in Conference League. Allo Stadio Olimpico si riparte dall'1-1 dell'andata in Inghilterra. Arbitra il serbo Srdjan Jovanovic, assistito dai connazionali Uros Stojkovic e Milan Mihajlovic, con Orel Grinfeeld quarto uomo. Al Var i tedeschi Bastian Dankert e Marco Fritz.

Calciomercato.com racconta in tempo reale i principali episodi da moviola.



41' - Mancini ammonito per un'entrata in ritardo su Dewsbury-Hall.



4' - Fofana chiede un rigore per una trattenuta di Smalling, ma l'arbitro non ascolta le proteste del difensore francese e lascia giocare.