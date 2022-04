Era prevedibile già ieri sera, oggi è realtà: Roma-Leicester è sold out. Ieri pomeriggio era iniziata la vendita libera per i biglietti della gara di ritorno delle semifinali di Conference League in programma il 5 maggio all'Olimpico. Più di 140 mila tifosi erano in coda sul sito del club per poter acquistare il proprio biglietto e essere presenti alla partita più importante dell'anno. Questa mattina, erano rimasti a disposizione solo biglietti di Tribuna Onore Nord ma in poche ore sono andati polverizzati. E' ufficialmente tutto esaurito per il match che vedrà 65 mila spettatori come con il Bodo. La Roma ha voluto ringraziare, tramite un Tweet, l'affetto dimostrato dai tifosi: "Sempre al nostro fianco. Grazie a tutti i tifosi giallorossi per l'ennesima dimostrazione di amore".