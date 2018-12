Il 2018 di Lorenzo Pellegrini è già finito. Gli esami strumentali a Villa Stuart hanno, infatti, confermato una nuova lesione. Ma non al flessore destro ovvero al muscolo che aveva subito già una lesione il 24 novembre scorso contro l’Udinese bensì in una zona del quadricipite della stessa gamba. Fatto sta che Pellegrini dovrà restare ai box per 3-4 settimane. L’infortunio è avvenuto durante l’allenamento di mercoledì, il primo in gruppo dopo l’ultimo stop. Si tratta del 20° stop muscolare da agosto per la Roma che ora mette sotto accusa medici e preparatori. Di Francesco - che già dovrà rinunciare a Dzeko ed El Shaarawy - farà a meno di Pellegrini contro Cagliari, Plzen, Genoa, Juventus, Sassuolo e Parma.