La maledizione rinnovo si è abbattuta pure su Kolarov. A poco più di un mese dalla firma per un’altra stagione ecco la crisi nera del serbo: escluso dai titolari, contestato e multato dal club per il battibecco coi tifosi contro il Bologna. L’ex laziale si è visto superare da Spinazzola a causa del rendimento negativo degli ultimi mesi. Da leader a comparsa. Dopo aver giocato per intero tutte le partite del girone d’andata in campionato, infatti, il serbo è partito in panchina tre volte nelle ultime quattro sfide di Serie A. E nell’unica gara giocata è successo il finimondo. Contro il Bologna, infatti, Kolarov è stato umiliato da Orsolini e fischiato dai tifosi che mai gli hanno perdonato altre intemperanze del passato. Fischi ai quali il serbo ha risposto con gesti ironici. Una reazione poco gradita al club che ha deciso di multarlo. Kolarov ha accettato la decisione senza far polemica, ma il suo futuro resta in dubbio anche in vista dell’arrivo della nuova società.



FUTURO - Lo stesso Kolarov ha ammesso di avere un calo fisico non indifferente. Normale a 34 anni soprattutto se non ti fermi mai. La Roma vuole tenerlo anche perché servono giocatori di carattere in futuro, e a Trigoria non ce ne sono molti. Il contratto che lo lega alla Roma fino al 2021 e un ultimo anno in panchina il serbo potrebbe anche accettarlo prima magari di intraprendere la carriera da dirigente. Ma la situazione con la tifoseria resta bollente. Così a giugno verranno vagliate altre opzioni. Sabatini e Mihajlovic lo vorrebbero portare al Bologna, una meta gradita da Kolarov che lo scorso anno ha rifiutato alcune offerte provenienti dalla Turchia.