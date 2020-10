Dalla cessione (quasi) certa al rinnovo. E’ accaduto un anno fa e sta per accadere ancora adal quale è stata offerta unaUn’operazione già proposta durante il lockdown e avallata oggi anche dai Friedkin che non attenderebbe il nuovo ds.. Il naufragio (temporaneo, ma ne parleremo dopo) dell’affare Milik ha trattenuto Dzeko a Roma. L’attuale capitano è ancora alla ricerca del primo gol in A dopoe magari proprio il rinnovo potrebbe sbloccarlo.Il rinnovo, come capita non poco frequentemente nel calcio, non mette però a riparo da eventuali partenze future.a cifre decisamente inferiori rispetto a un mese fa. Il polacco, messo fuori rosa da Gattuso e con l’Europeo alle porte,mentre al giocatore sarebbe garantito uno stipendio da 5 milioni a stagione. Inferiore a quello di Dzeko, con tutta la spalmatura. Il suo arrivo, oltre a quello dirimetterebbe sul mercato Dzeko che continua a essere stimato dama anche dal mercato inglese. Se il rendimento del forte attaccante bosniaco dovesse essere ancora scostantediventerebbe una probabilità molto concreta.