Gonzalo Villar non ne può più di stare a casa. Il centrocampista spagnolo dal 20 novembre è positivo al Covid, lo stesso giorno di Cristante che però è tornato già in campo a Bologna. Stasera si è sfogato sul suo profilo Twitter: "Grazie a tutti per i vostri messaggi. Non so come è possibile, ma undici giorni senza nessun sintomo e ancora mi dicono che sono positivo e non posso uscire da casa. Non vedo troppo senso, ma non posso fare altro che aspettare". Villar si sta allenando in casa da giorni, spesso ha evidenziato la sua insofferenza sui social, che comincia a diventare evidentemente insopportabile per lui.