Per un attaccante che arriva, Lukaku, un altro può lasciare Roma. Si tratta di Ola Solbakken, sul quale secondo quanto riportato dal portale greco Sport24 si registra nelle ultime ore l'interesse dell'Olympiacos. I giallorossi hanno già chiuso alla possibilità di cedere il giocatore in prestito, e sarebbero disposti a lasciarlo andare solo a titolo definitivo per poco meno di 5 milioni.