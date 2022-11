Tre punti per passare i gironi di Europa League e qualificarsi agli spareggi. Sono quelli che cerca la Roma, che stasera alle 21 ospiterà il Ludogorets nell'ultima gara della fase a gruppi. Zero calcoli: se vincono, sono qualificati al prossimo turno. Mourinho se la gioca con i titolari, tranne i soliti infortunati Dybala, Wijnaldum e Spinazzola (oltre a Darboe).



LE SCELTE - Al posto dello squalificato Mancini dovrebbe giocare Kumbulla, Celik e Matic verso la panchina con Karsdorp e Camara verso il posto da titolari. Largo a sinistra dovrebbe giocare El Shaarawy, davanti c'è Zaniolo con Pellegrini e Abraham. L'unico indisponibile nel Ludogorets è l'ex Cagliari Despodov.



DOVE VEDERLA - La partita sarà visibile in chiaro su Tv8, su Sky Sport Uno e Sky Sport 252 e in streaming su Sky Go e Dazn.



Le probabili formazioni

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Kumbulla, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Camara, El Shaarawy; Zaniolo, Pellegrini; Abraham. All.: Mourinho.

Ludogorets (4-3-3): Padt; Cicinho, Verdon, Nedyalkov, Witry; Piotrowski, Cauly, Naressi; Rick, Thiago, Tekpetey. All.: Simundza.