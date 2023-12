, più di tutti nella sua squadra,Il numero 90 giallorosso, infatti, non è mai stato in partita. Subissato di fischi sin dall’avvio della sfida, sovrastato da Bremer in ogni singola occasione, la prestazione dell’ex Inter ha trasceso i limiti dell’evanescenza, sfiorando l’invisibilità più totale. Incapace di scalfire le certezze della difesa bianconera, Big Rom è sembrato un giocatore diverso da quanto ha mostrato nella sua carriera.Al di là dello score stagionale (21 presenze complessive, 13 reti e 2 assist), c’è un dato che preoccupa i tifosi giallorossi: nei big match disputati nel corso di quest’anno (Milan, Inter, Lazio, Fiorentina, Napoli, Juventus),, regalando il pari ai suoi. Un dato significativo che regala un quadro molto più delineato la situazione del belga: specialmente nel derby e ancor di più contro Inter e Juventus (sfide contro il suo passato e, in estate, quello che sarebbe dovuto essere il suo futuro),in realtà già a prescindere dalle ultime prove fornite. Secondo quanto risulta a Calciomercato.com, infatti, per restare nella Capitale,(guadagna 7,5 milioni di euro netti a stagione, 9,8 lordi), centrando uno dei primi 4 posti del campionato, in modo tale che la società abbia a disposizione un tesoretto da investire nella sua permanenza. Allo stato attuale dei fatti, in ogni caso, non esiste alcuna trattativa con il Chelsea per prolungare il suo prestito o imbastire una lunga (quanto complessa) operazione per tenere Lukaku nel club capitolino a titolo definitivo.Tutti motivi, oltre alle sirene dell’Arabia Saudita, che rendono ancor più difficile la sua permanenza a Roma.