Un affare voluto, desiderato e per il quale Dan Friedkin, insieme a Tiago Pinto, si è mosso in prima persona per portare a termine. La fumata bianca, arrivata nel corso della giornata di ieri, ha dato il via all’emozione dei migliaia di tifosi giallorossi che hanno assediato l’aeroporto di Ciampino.Il belga, nel corso della mattinata di ieri, si è allenato in solitaria, osservato dagli uomini di José Mourinho e dai preparatori atletici del club giallorosso. É cosa nota che un giocatore della sua imponente stazza fisica abbia bisogno di carburare, prima di dare pieno sfogo ai giri del suo motore ma quanto fatto vedere ha già mobilitato l’entusiasmo e gli animi nell’ambiente giallorosso. E tutto ciò pur non avendo svolto la tradizionale preparazione atletica, visto il periodo da separato in casa che ha vissuto in questi ultimi due mesi a Londra, sponda Chelsea.Il tecnico portoghese tornerà sulla panchina giallorossa dopo aver scontato la squalifica di due turni. C’è bisogno di migliorare i rullino di marcia, dopo il solo punto nelle prime due uscite stagionali. E quale miglior modo se non quello di buttare subito nella mischia Lukaku contro il Milan? Come riportato da Il Corriere dello Sport, nei pensieri dello Special One è nata l’idea di mettere l’ex Inter subito in campo, a partita in corso, anche alla luce del fatto che il calciatore lunedì andrà in Nazionale e desidera arrivarci carico al punto giusto.