Il giovane centrocampista Pepín Machin non è più un giocatore della Roma. Infatti il Pescara, squadra in cui ha militato nell'ultima stagione in prestito, ha deciso di riscattare il giocatore equatoguineano per la cifra di 800 mila euro. Dunque il presidente Daniele Sabatini e il ds Luca Leone hanno ottenuto la riduzione del 50% rispetto al prezzo di 1,5 milioni pattuito nel mese di gennaio quando il calciatore si era trasferito nel club abruzzese