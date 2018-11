Sedici punti in 11 partite. Juventus che già stasera può praticamente doppiare la Roma, salendo a 31. Per risalire ad una partenza così col freno a mano tirato in Serie A bisogna tornare addirittura alla stagione 2009-2010, quella iniziata con Spalletti e conclusa con Ranieri (il toscano salutò dopo due giornate). Un’era fa, a maggior ragione se pensiamo che quella fu anche l’ultima della gestione Sensi prima dell’arrivo degli americani. Dopo undici giornate, erano solo 14 i punti di quella Roma: i tifosi sperano che anche la cavalcata che ne derivò con l’arrivo dell’allenatore testaccino possa essere ripetuta.