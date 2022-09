Gli intermediari di Maksimovic sono tornati a bussare alle porte della Roma. Col mercato turco ormai chiuso per il difensore serbo ci sono ormai poche possibilità di trovare una squadra. E la Roma sarebbe alla ricerca di un difensore centrale dopo le continue richieste di Mourinho. Pinto è orientato ad aspettare gennaio ma dopo le due sconfitte contro Udinese e Ludogorets, in casa Roma è tempo di riflessioni nonostante le smentite riguardo un ritorno sul mercato.



I DUBBI - Maksimovic si è svincolato dal Genoa in estate ed è uno dei nomi più caldi per il reparto difensivo ma persistono molti dubbi sulle condizioni fisiche dell'ex difensore del Torino. Nell'ultima stagione, infatti, ha saltato ben 23 gare per problemi muscolari. La Roma sarebbe disposta a trattare solo se saranno inseriti bonus (importanti) legati alle presenze del giocatore. Ma al momento si tratta di un'ipotesi remota.