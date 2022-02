Gianluca Mancini ha rinnovato il suo contratto con la Roma fino al 30 giugno 2026. Lo si apprende dalla relazione semestrale finanziaria del club giallorosso, consolidata al 31 dicembre 2021 (perdite per 113 milioni, 82 milioni i ricavi). Il centrale, vicecapitano giallorosso, ha visto il suo accordo esteso per il raggiungimento di alcuni bonus previsti nel contratto iniziale, che era in scadenza nel 2024.



Mancini, che vorrebbe riconquistare la Nazionale dopo essere scivolato fuori dal giro (e aver perso all’ultimo l’Europeo), è uno degli elementi più importanti e carismatici della rosa di Mourinho. Anche per questo il difensore continua a trattare con la Roma per un ulteriore prolungamento, fino al 2027, con aumento dello stipendio a 3 milioni più bonus a stagione.