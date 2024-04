Roma, Mancini segna e dedica la rete a Mattia Giani: 'Per sempre con noi'

Redazione CM

23 minuti fa



Una rete importante, non solo per la Roma, ma anche per lo stesso Gianluca Mancini, sconvolto, nel corso degli ultimi giorni, dalla morte di Mattia Giani, fratello del fidanzato della sorella del centrale giallorosso. Dopo l’iniziale vantaggio del difensore di De Rossi, nella sfida di ritorno valida per i quarti di finale di Europa League, Mancini ha mostrato una maglia con la scritta ‘Ciao Mattia, per sempre con noi’. Un messaggio sentito, potente, per una perdita di un dolore immenso.



IL DRAMMA - Il giocatore del Castelfiorentino aveva accusato un malore durante una partita del campionato di Eccellenza. Al quindicesimo della partita contro il Lanciotto, subito dopo un tiro in porta, Giani aveva portato una mano al petto e si era accasciato a terra. Subito dopo sono partiti i soccorsi, ma la situazione è stata fin dal primo momento gravissima. I sanitari inviati dal 118 hanno provato a rianimarlo, lo hanno caricato in ambulanza e portato in ospedale a Firenze, ma, dopo ore di agonia, Mattia Giani era venuto a mancare.