Gianluca Mancini, difensore della Roma, ha parlato ai microfoni di Roma Tv al termine dell'amichevole vinta per 3-1 dai giallorossi, durante la quale il centrale ha realizzato una doppietta: "Sensazioni? Grazie per i complimenti. I gol per un difensore sono buoni se aiutiamo la squadra. Il nostro obiettivo è difendere come ci chiede il mister. È stato un buon test, si è alzato il livello. Vincere poi ci aiuta a lavorare meglio. I gol? Quando c'è gente come Pellegrini e Kolarov che calciano gli angoli bisogna trovare il tempo giusto, ma l'obiettivo non sono i gol ma migliorare in difesa. Gara buona per provare le cose viste col mister? Le altre amichevoli erano state importanti. Oggi il livello si è alzato, il Perugia è una buona squadra. Abbiamo fatto una buona partita, poi comunque ci sono cose da migliorare. Fanno piacere i complimenti. Difesa a 4 come ti trovi? Come detto sta a noi giocatori capire quanto prima le cose che ci chiede il mister. Ho passato 2 anni a tre in difesa, qui siamo a 4. Ho 23 anni e ho tantissimo da imparare. Sono contento di essere qui e di imparare da mister Fonseca".