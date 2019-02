Marcno avrebbe voluto essere in campo, ma ha dovuto vivere la sfida alla sua ex squadra da spettatore in panchina. Nonostante le difficoltà in giallorosso, Marcano sembra ancora convinto della scelta di andare alla Roma: “Non rimpiango mai le decisioni che ho preso nella mia vita – ha dichiarato ad A Bola -. Ho lasciato lì grandi amici e parlo ancora molto con alcuni. O Dragao è sempre uno stadio difficile, ma abbiamo le nostre armi. Speriamo di passare, ma sarà il campo a dimostrare chi è più forte”