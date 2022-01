Continua la trattativa da 20 milioni per Sergio Oliveira del Porto. Da quanto riporta Record.pt l'accordo con la Roma si potrebbe chiudere molto presto, già da questo martedì. Nonostante Sérgio Conceição si sia rassegnato all'imminente partenza del giocatore lo ha convocato ugualmente per la partita contro l'Estoril inserendolo comunque in lista. Il portoghese è rimasto in panchina fino alla fine, ma appena c'è stato il fischio finale, che ha sancito la vittoria dei Dragones per 3-2, il 29enne è stato il primo a ricevere l'abbraccio dall'allenatore. Si tratta di un prestito con diritto di riscatto 10 milioni che possono diventare 13 coi bonus.