Missione inglese per il dirigente della Roma, Tiago Pinto, atterrato ieri sera a Londra. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, nelle ultime ore si è fatto vivo il Bournemouth per l'attaccante olandese Justin Kluivert, che non è stato riscattato dal Valencia e che in Inghilterra doveva andarci già la scorsa estate, al Fulham. Questa volta non ci dovrebbero essere intoppi sul permesso di lavoro, ma i rossoneri dovranno presentare un’offerta da almeno 10 milioni di euro.



Carles Perez vuole tornare al Celta Vigo, che però offre 5 milioni rispetto ai 10 pattuiti. La Roma accetterà solo di fronte a un'offerta di 8 milioni: ci sono anche Mallorca, Almeria e un paio di club arabi.