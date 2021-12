Mourinho trema, i suoi difensori centrali sono in a rischio forfait contro l'Atalanta. Nel match contro lo Spezia Chris Smalling e Roger Ibanez hanno riportato dei problemi muscolari che li costringeranno alla riabilitazione e a tentare il recupero per la gara di sabato contro i bergamaschi. Per l'inglese si tratta di un fastidio all'adduttore destro ed è quello più a rischio. Il brasiliano dovrebbe invece recuperare. Entrambi svolgeranno oggi esami più approfonditi.