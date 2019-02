La lista delle pretendenti aumenta di giornata in giornata, nonostante un rendimento in realtà in calo e un problema fisico al retto femorale che lo sta tenendo lontano dai campi da gioco da quasi un mese. Cengiz Under è corteggiatissimo sul mercato e a fine stagione la Roma potrebbe trovarsi nella condizione di doverlo mettere sul mercato per chiudere una plusvalenza vitale per il proprio bilancio.



CHI LO VUOLE? - Corteggiatissimo, dicevamo, ma chi vuole realmente l'esterno d'attacco turco? La risposta va ricercata nell'elenco degli scout che, di volta in volta si sono accreditati per assistere alle partite dei giallorossi. Arsenal, Manchester United, Tottenham, Bayern Monaco e per ultimo il Chelsea continuano a chiedere informazioni su di lui anche se di offerte concrete sul tavolo della Roma non ne sono arrivate. L'unica, da 30 milioni e respinta al mittente, era arrivata proprio dai Gunners, ma soltanto la scorsa estate. OBIETTIVO PLUSVALENZA - L'offerta dell'Arsenal è stata ritenuta troppo bassa e anche in vista del prossimo mercato estivo la Roma non svenderà Under. Il fantasista è ritenuto uno dei "sacrificabili", ma solo davanti a un'offerta concreta e irrinunciabile. L'obiettivo resta quello di realizzare una grande plusvalenza e da qui si dovrà partire per capire quanto il club giallorosso chiederà per la sua cessione.



SERVONO 40 MILIONI - Acquistato a luglio 2017 per 13,4 milioni di euro + bonus al termine della prima stagione da 1,5 milioni che si sono concretizzati, il cartellino di Cengiz Under ha ancora un impatto a bilancio di circa 9,2 milioni di euro. Al di sopra di questa cifrà sarà realizzata una plusvalenza, ma la Roma, che punta a segnare almeno un +30 a bilancio, non accetterà cifre inferiori a 40 milioni. Il contratto è ancora lungo (scadenza 30 giugno 2022) e la trattativa per il rinnovo (richiesta dal giocatore) ancora non decolla. E allora una cessione potrebbe alla fine accontentare tutti, ma servirà l'offerta giusta e un rendimento più costante di Under da qui alla fine del campionato.