Roma-Milan: ‘il problema El Shaarawy’ è solo la punta dell’iceberg. Pioli è nella situazione di Spalletti l’anno scorso

non hanno attraversato un week-end facile. Da una parte la grande paura, il caso Ndicka nella lontana Udine, dall’altra il grande caldo di Reggio Emilia, con figuraccia sventata dai rossoneri all’ultimo, dopo l’avvio shock. In entrambi i casi il fattore extra che, variabile impazzita, poteva condizionare la gara di ritorno di Europa League è stato assorbito.. E lo abbiamo già visto: una settimana è poco per uscire dall’aporia. Riuscirà Pioli, entro giovedì sera, a inventarsi una contromossa all’altezza della trovata di De Rossi?

Ma di che parliamo quando parliamo della “trovata di De Rossi”? Potremmo ridurre il tutto con. Infatti una delle caratteristiche della Roma post Mou è stata proprio il rilancio del Faraone titolare, ma da esterno sinistro nel 4-3-3, quindi nel ‘suo’ ruolo. Giocatore chiave della nuova Roma, lo avevamo già scritto in tempi non sospetti su questa rubrica.

Ma non basta dire che, o che ha agito in coppia con Celik per limitare la catena delle meraviglie del Milan (Leao-Theo). C’è tutta una serie di accorgimenti a cascata, che meritano di essere analizzati in preparazione della gara di ritorno. Perché è su questo che senz’altro sta lavorando Pioli. A differenza del Milan,In questo caso è Gabbia che imposta, dopo che i giallorossi hanno chiuso l’uscita dall’altra parte.. De Rossi ha previsto l’automatismo del falso terzino usato da Pioli. Nel frattempo Loftus-Cheek alle spalle di Pellegrini (e oscurato dallo stesso) è preso da Paredes, sicché il Milan non può godere di alcuna superiorità numerica posizionale vantaggiosa. L’uomo libero è soltanto Gabbia…

Al contrario, la contrapposizione del Milan palla a Svilar è stata molto più incauta.Lo si vede chiaramente nell’azione che porta al calcio d’angolo del gol. Leao altissimo su Smalling. Tutto il centrocampo rossonero aggressivo sui principali costruttori (Cristante, Paredes, Dybala), ma il terzino Celik solissimo a destra.Ma perché su Celik non esce forte Theo Hernandez?

Perché è inibito dalla presenza in fascia di El Shaarawy.Questa azione è diventata virale per un motivo superficiale: la questione del fuorigioco sul tocco di El Shaarawy per Lukaku. Ma: non solo il Faraone di cui si è parlato finora, ma anche lo stesso Pellegrini che, non dimentichiamocelo, grazie ai sovraccarichi imprevedibili di Dybala, può sfruttare al meglio gli spazi che si creano alle spalle del centrocampo rossonero.

Ma l’efficacia della trovata di De Rossi non si riduce certo allo spostamento di una pedina. Infatti la Roma ha sfruttato un tema, non uno schema.. E qui c’è tutta la differenza tra schema e tema, nel senso che non ha importanza chi affonda la lama. L’importante è affondarla nel pattern, nella circostanza generata.Si è già accennato alla funzione di Dybala. Si sa che l’argentino porta sovraccarichi, ma attenzione perché di fatto. E forse non si è sottolineata abbastanza la funzione di Pellegrini in questi sovraccarichi che la Roma portava sulla destra contro il Milan. Ok i link Dybala, Celik ed El Shaarawy di difficile lettura per il povero Theo. Ma osservate che mentre questo sovraccarico gravava in fascia, poi

Insomma “il problema El Shaarawy” non è così circoscritto come si potrebbe pensare. Per risolverlo,