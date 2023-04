Sarà Daniele Orsato della sezione arbitrale di Schio a dirigente l'attesissima sfida dell'Olimpico tra Roma e Milan delle ore 18. Il fischietto veneto sarà coadiuvato dagli assistenti Baccini e Berti, mentre Di Paolo sarà il VAR.



Come sempre, analizzeremo gli episodi salienti della partita attraverso la nostra MOVIOLA.





10' CONTATTO GIROUD-KUMBULLA, SI GIOCA: palla morbida nell'area di rigore giallorossa, sulla quale si avventano l'attaccante francese e il centrale della Roma, che si scontrano e terminano per terra. Probabile una spintarella in avvio di Mancini su Giroud, ma Orsato non prende provvedimenti e fa bene.



16' TOMORI PRIMO AMMONITO: intervento fuori tempo del difensore del Milan su Belotti in posizione defilata e Orsato estrae il primo cartellino. Era diffidato l'inglese e non ci sarà mercoledì prossimo contro la Cremonese.



24' MATIC TRAVOLGE BENNACER, GIALLO: impatto durissimo tra il centrocampista della Roma, che arriva in ritardo sull'avversario e lo scaraventa a terra. Inevitabile il provvedimento anche per lui. Era diffidato e salterà la prossima partita contro il Monza.