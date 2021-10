Roma e Milan chiuderanno questa domenica di Serie A. All’Olimpico si affrontano una squadra, quella giallorossa, alla ricerca di continuità, e quella rossonera, prima a pari punti col Napoli e voglioso di proseguire la sua striscia record.



Di fronte ci saranno i due grandi amici Tammy Abraham e Fikayo Tomori, cresciuti insieme nel Chelsea e nelle nazionali giovanili inglesi e ora avversari in Serie A. Ci saranno gli ex della gara Bryan Cristante e Stephan El Shaarawy, mentre dall’altra parte il centrale inglese sarà affiancato da Simon Kjaer, alla Roma per una stagione. Davanti per Pioli spazio a Zlatan Ibrahimovic.



ROMA-MILAN (in programma alle 20.45, visibile su Dazn)



ROMA: Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Lo. Pellegrini, El Shaarawy; Abraham.



MILAN: Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic.